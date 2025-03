Ilfattoquotidiano.it - “Voglio fare sesso con 1.000 uomini prima di sposare il mio fedele fidanzato. Lui non può neanche toccare un’altra donna”: la storia di Annie Knight

Lei si chiama, ha 28 anni, ed è una star di Onlyfans. Perché i tabloid parlano di lei? Ha appena ricevuto una proposta di matrimonio dal, James Brayshaw. E al Daily Mail ha spiegato che il suo futuro marito è monogamo e. Lei, invece, no. Se lo scorso anno è andata a letto con 600, entro la fine del 2025 punta ai 1000 e dunque non c’è matrimonio che tenga: “Lui mi sostiene tantissimo, è davvero il migliore, capisce che sono molto orientata al lavoro e che mi piace quello che faccio”. E ancora: “La nostrava avanti da 10 anni, lui mi accetta per come sono e mi conosce meglio di chiunque altro”.James ha accompagnatoa Cancun per lo Spring Break dove l’influencer, insieme alla collega Bonnie Blue, ha dormito con decine di ragazzi giovanissimi, universitari selezionati per girare contenuti per Onlyfans: “Durante il giorno lui rimaneva in hotel a rilassarsi, poi la sera ci raggiungeva.