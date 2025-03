Juventusnews24.com - Vlahovic via dalla Juventus in estate? «Non si vuol correre questo rischio». Rivelazione sul futuro dell’attaccante serbo

di RedazioneNews24lascerà lain? C’è unsul, tutti i dettagli e gli aggiornamentiNel suo editoriale su Sportitalia.com, l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha inquadrato così la situazione relativa a Dusan. Le sue dichiarazioni.PAROLE – «Dusanè diventato, nel tempo, il problema della. Un problema costato un’ottantina di milioni, con un ingaggio che per l’ultima stagione ne prevede 12, compresi ricchi premi e cotillons .. Laoggi ha una necessità: non fare diun altro Chiesa. Vorrei solo ricordare che per, appena qualche sessione di mercato fa, la richiesta era di 70 milioni più ricchi bonus. E che il Paris Saint-Germain era stato il club ad andar più vicino a Dusan, salvo poi fare retromarcia per virare su altre scelte (compreso Kolo Muani) quando eravamo davvero in vista dello striscione che avrebbe portato al traguardo.