Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, il futuro è segnato: senza rinnovo sarà addio certo, ma all’orizzonte c’è questo rischio concreto

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, il, mac’èin vista della prossima estateTra i calciatori fortemente acessione in vista della prossima estate c’èdubbio anche Dusan. L’arrivo di Tudor sulla panchina dellapotrebbe rilanciarlo infinale di stagione mal’a un anno dalla scadenza del contrattopraticamente scontato.Lo riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, che svela anche come i tempi dell’si preannunciano lunghi come successe lo scorso anno con Federico Chiesa, passato poi al Liverpool.Leggi suntusnews24.com