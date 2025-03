Ilgiorno.it - Vizio parziale di mente per il maestro arrestato

Dichiarato parzialincapace di intendere e di volere al momento dei fatti und’asiload aprile a Milano con l’accusa di abusi sessuali su tre bambine tra 4 e 5 anni. Lo ha stabilito una perizia psichiatricadisposta dalla giudice Tiziana Landoni. Il, 34 anni, è statoper violenza sessuale aggravata nell’inchiesta della Polizia locale, che aveva preso il via da una denuncia della Direzione area servizi dell’infanzia del Comune dopo segnalazioni ricevute da due asili nido nei quali aveva lavorato per supplenze. Il 13 aprile gli investigatori avevano piazzato microspie in un’aula e, tra 15 e 17 aprile, erano stati registrati 5 casi di abusi. Sul suo cellulare trovate immagini pedopornografiche. Ildiè stato riconosciuto e potrebbe influire sulla pena, abbassandola.