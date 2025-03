Anteprima24.it - ViviAmo Caserta con l’economia di Francesco: un progetto per Caserta

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiSarà presentato alla città sabato 29 marzo, alle 10:30, nel salone “Carlo Acutis” della Chiesa N.S. di Lourdes il nuovoassociativo di. Alla presenza di don Antonello Giannotti, parroco della chiesa di Nostra Signora di Lourdes, e dei componenti dell’associazione, “di: unper” vuole essere un invito all’impegno sociale e civico, ad un protagonismo attivo dei giovanini per la propria città.Ad intervenire all’incontro sarannoRusso, presidente dell’associazione, Ludovica Comella, socia fondatrice del gruppo, ed Elisa Pizzorusso, consigliera del Forum dei Giovani die socia dell’associazione.“L’idea di avviare unsuldinasce dopo aver letto e condiviso tra noi del gruppo gli spunti pratici e sociali che restituisce l’ultimo libro di don Antonello Giannotti,che non uccide – ha commentato il presidenteRusso – Dopo un confronto proprio con l’autore del testo, abbiamo voluto creare anche in città ungiovanile in grado di mettere in rete non solo i tanti ragazzi didesiderosi di impegnarsi in modo laico per la propria città, ma anche di far parte di una rete nazionale di associazioni che, come noi, condividono questi valori e hanno sposato questo”.