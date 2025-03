Vittorio Sgarbi ricoverato al Gemelli | è depresso e non mangia

Leggi su Corrieretoscano.it

L’eccentrico critico d’arte,, èda giorni aldi Roma a causa di una grave forma di depressione alla quale si è aggiunto il totale rifiuto di alimentarsi, condizione che ha reso necessario il ricovero.aveva già comunicato pubblicamente e da tempo il suo disturbo depressivo: ne aveva anche parlato poche settimane fa alla Repubblica, rivelando di aver perso peso e di faticare a fare tutto: “Guardo le cose senza il desiderio di essere coinvolto. La mia malinconia o depressione è un treno fermo in un luogo ignoto”, aveva confessato.Sembrerebbe niente più che l’ombra di se stesso, l’ombra di un uomo carismatico e impulsivo.La sua situazione ha messo in allerta anche il suo amico di vecchia data, Marcello Veneziani, il quale si è pubblicamente rivolto al critico d’arte incitandolo a non cedere alla malattia ed a rialzarsi più forte di prima.