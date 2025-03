Notizieaudaci.it - Vittorio Sgarbi, psichiatra: ‘Può chiudersi in se stesso, va sostenuto’

Parla il presidente della Società italiana di psichiatria“Anche una persona iperattiva comepuò cadere nella depressione, rifiutarsi di vivere e lasciarsi andare. Ecco, occorre fare in modo che superi questo momento difficile e delicato. Cure farmacologiche e affetto dei familiari sono fondamentali”. Il critico d’arte è ricoverato al Gemelli e non vuole mangiare. Lo afferma all’Adnkronos Claudio Mencacci, past president della Società italiana di psichiatria (Sip) e co-presidente della Società italiana di neuropsicofarmacologia (Sinpf) intervenendo sulla sindrome depressiva che da tempo affliggee per la quale da giorni è ricoverato al policlinico Gemelli. Claudio Mencacci: ‘Anche una persona iperattiva conpuò cadere in depressione’Il critico d’arte, politico e personaggio televisivo, sotto monitoraggio costante nel nosocomio romano, rifiuta di alimentarsi.