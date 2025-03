Ilrestodelcarlino.it - Visite dermatologiche gratis in Emilia Romagna: ecco come prenotarsi

Bologna, 26 marzo 2025 – Consulti gratuiti con i dermatologi della Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse in occasione della campagna nazionale di sensibilizzazione sulla dermatite atopica promossa in. Open day e prenotazione onlinegratuite dove e quando Cos’è la dermatite atopica Sintomi della dermatite atopica Diffusione della dermatite atopica Open day e prenotazione online “Dalla Parte della tua pelle”, giunta alla quinta edizione, propone open day con consulti gratuiti aperti anche agli adolescenti a partire dai 12 anni. Inoltre, sarà anche più facile: gli utenti, infatti, potranno fare in autonomia un pre-screening collegandosi al sito web (clicca qui) dove potranno trovare anche tutti i dettagli sulle città e le date in cui si svolgeranno gli open day.