Visconti Asi Salerno | Polizze assicurative contro i disastri nuova tegola per le Pmi

“Un nuovo fronte si apre per le piccole imprese campane: dal 31 marzo 2025 entra in vigore l’obbligo di stipulare una polizza assicurativale calamità naturali, la cosiddetta Cat Nat”. Ad affermarlo è Antonio, presidente dell’Asi die numero uno della Ficei. “Escluse solo le aziende agricole – continua -, tutte le altre saranno tenute a proteggersi da eventi come terremoti, alluvioni e frane. Si tratta di un adempimento che coinvolge oltre 4,5 milioni di imprese italiane, di cui il 90% sono micro e piccole realtà già sotto pressione per i costi dell’energia e per il rischio dazi”.“Secondo alcune ricerche, le Pmi campane sono tra le più esposte d’Italia. Tra il 2023 e il 2024, il tessuto imprenditoriale locale è stato colpito da eventi estremi che hanno interrotto la produzione, costretto alla cassa integrazione e minato l’occupazione.