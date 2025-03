Ilgiorno.it - Vis Nova e Seregno: duello senza respiro

Leggi su Ilgiorno.it

Poco più di un mese fa i punti che separavano Viserano 12 (61 a 49). La Visregolava con un poker il Calolziocorte, medesime proporzioni assumeva la vittoria delsul campo dell’Ars Rovagnate. Da quel momento in poi le cose però sono cambiate. Non per ilche non si è praticamente mai fermato, mentre la Vis– complice anche il doppio sfortunato impegno di Coppa Italia – ha accusato i primi segni di stanchezza, ha perso tre gare l’ultima delle quali proprio contro l’undici di Avella che a quattro turni dalla fine del torneo arriva a -3. Un gol per tempo (Buccini e Lucente) indirizza il big match di domenica e il campionato si riapre abbastanza clamorosamente visto che fin qui il dominio della Visera stato quanto mai netto. "I ragazzi e lo staff stanno facendo un percorso incredibile e lotteranno fino alla fine con tutte le loro forze.