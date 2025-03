Quotidiano.net - Violentata a 15 anni nel bagno della stazione: il fidanzato aspettava fuori

Lecce, 26 marzo 2025 –da un coetaneo neldi una, mentre ilche le aveva dato appuntamento. E’ il racconto di una 15enne del Salento, verificato dai carabinieri, che oggi hanno arrestato il presunto responsabile degli abusi. La storia risale allo scorso 28 luglio ma è diventata pubblica solo oggi che i militari hanno prelevato l’adolescente per metterlo in una comunità educativa penale, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, richiesta dal procuratore per i minorenni Simona Filoni, e del sostituto procuratore Paola Guglielmi. Sono invece in corso ulteriori accertamenti sul fidanzatinovittima che agli inquirenti ha dichiarato di non aver partecipato allo stupro ma di aver atteso in un locale adiacente alla toilette. A sporgere denuncia è stata la madreragazza che avrebbe sorpreso il presunto colpevole nel mezzo dell’abuso.