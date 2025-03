Ilrestodelcarlino.it - Violenta grandinata . Tappeto di chicchi e danni

Unagradinata ha investito ieri, intorno alle 16, la città e le campagne che la circondano:grandi quasi ciliegie si sono riversati su campi e abitazioni, imbiancando prati e strade, come al termine di una nevicata, creando cumuli di ghiaccio raramente visti in passato. La perturbazione, presentatasi in due diverse ondate, si è poi spostata verso il centro, dove pure ha ricoperto di ghiaccio le strade della città. Ovunque si assisteva alla stessa scena: persone che si precipitavano sui terrazzi per mettere in salvo piante e fiori affacciati sui balconi. In alcuni punti la municipale è dovuta intervenire per valutare la sicurezza delle strade colpite da nubifragi e allagamenti. E’ però tra i campi che laha causato i maggiori: "Oggi l’ennesimo schiaffo all’agricoltura ravennate – lamenta Coldiretti – con il maltempo che ha colpito duro parte della Bassa Romagna e del Faentino.