Violenta grandinata e frana sulla provinciale

Maltempo ieri pomeriggio nel territorio di Cingoli. Prima una pioggia torrenziale che per quasi un’ora è divenuta grandine e ha imbiancato la zona tra le frazioni Tavignano e San Vittore Poi verso le 16, nei dintorni di San Vittore si è scatenata una bomba d’acqua che ha provocato un rilevante movimento franoso al km. 1,600 della117, con erosione di un lungo tratto della strada. Per il fango a una certa distanza dallaun’auto era rimasta bloccata e il conducente è stato soccorso. Ricevute le segnalazioni di quanto accaduto, sono intervenuti il sindaco Vittori con la Polizia locale e il personale comunale, i carabinieri e il personale tecnico della Provincia. Dopo una sospensione del traffico, per effettuare il ripristino a senso unico alternato, con l’installazione di semafori in ciascun senso di marcia e una regolamentare transennatura, il transito è stato deviato fuori della sede stradale lesionata, su un tratto di strada bianca.