Zon.it - Vintage vibes: M.S. Severino riscopre il gusto per l’antico

Leggi su Zon.it

Mercato S.ilper ile lo fa con una duegiorni -venerdì 28 e sabato 29 marzo lungo Corso Diaz- all’insegna dei mercatini d’antiquariato e delle moto d’epoca.L’iniziativa, promossa dai commercianti con il Patrocinio del Comune di Mercato S., rispolvera il profumo del, dei pezzi rari, anche da collezione: dai quadri al vinile sino agl’introvabili suppellettili dalla storia tutta da raccontare.Un evento per appassionati e non solo: in contemporanea, per i più piccoli, è prevista l’animazione itinerante con truccabimbi, gonfiabili, clown e mascotte.L’appuntamento è dalle 16 alle 21 di venerdì 28 marzo, mentre per sabato 29 ilsi fa in due con una finestra di mattina, dalle 9 alle 13, ed un’altra di pomeriggio, dalle 16 alle 21.