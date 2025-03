Iodonna.it - Vincitore del Leone d'Argento al Festival di Venezia 2023, racconta l'epico viaggio di due senegalesi verso l'Italia

Io Capitano, in onda stasera alle 21.30 su Rai 1, è l’ultimo film di Matteo Garrone. In concorso alla Mostra del cinema di, è stato incluso, l’anno successivo, nella cinquina degli Oscar per il Miglior film internazionale. Girato fra, Marocco e Senegal,il difficiledi due adolescenti africani per raggiungere la Sicilia. Io Capitano di Matteo Garrone, alla Mostra del Cinema di. Il trailer X Leggi anche › “Io Capitano” di Matteo Garrone porta il cinema in Senegal Io Capitano su Rai 1, la trama del film di Matteo GarroneSeydou (Seydou Sarr) e Moussa (Moustapha Fall) sono due cuginiadolescenti che lasciano Dakar per raggiungere l’con il sogno di sfondare nel rap.