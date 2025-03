Ilfattoquotidiano.it - Vince al Superenalotto e l’ex moglie pretende la metà dei soldi: “Ha scoperto tutto dai messaggi che lui inviava alla sorella”

Una vincita che cambia la vita, 88 milioni di euro al. Ma che arriva nel bel mezzo di una profonda crisi coniugale, trasformando l’agognato bottino nell’oggetto del contendere di una battaglia legale tra marito e (ex). È la storia di un 51enne di Napoli che, in trasferta a Roma per lavoro, ha centrato il sei milionarioGiustiniana, e della sua45enne di Rovigo, estetista a domicilio, che ora rivendicadel bottino.A rendere nota la vicenda, come si legge sul Tempo, è lo studio legale Francesco Di Giovanni di Roma, a cui la donna si era rivolta “già qualche mese fa” per ottenere la separazione legale dal marito e il relativo mantenimento. La coppia, sposata in regime di comunione legale dei beni e senza figli, viveva da tempo “una situazione di crisi coniugale probabilmente legata al fatto che dal matrimonio non erano nati i figli e ad un tradimento dell’uomograzie ad un investigatore privato assoldato ddonna qualche mese fa”, fanno sapere i legali.