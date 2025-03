Vin Diesel fornisce un misterioso aggiornamento sulla saga di Fast & Furious

Leggi su Cinefilos.it

VinundiIl franchise diriceve un nuovoda Vin, il quale sembra annunciare che è in lavorazione un “precursore” diand11. Dopo l’uscita del primo capitolo del franchise nel 2001, il Dominic Toretto diè tornato in quasi dieci sequel e cortometraggi. Il personaggio è poi stato visto di recente inX del 2023 contro il Dante di Jason Momoa, e da allora è stato confermato che l’undicesimo capitolo è in lavorazione e dovrebbe uscire nel 2026, portando potenzialmente alla fine dell’intera.Oraha condiviso su Instagram una nuova immagine di se stesso con l’attrice di Letty, Michelle Rodriguez, lasciando intendere che un altro progetto dipotrebbe arrivare prima diand11.