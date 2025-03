Ilgiorno.it - Villa Guardia, Carnini chiude pure la logistica: addio al latte dei comaschi

Leggi su Ilgiorno.it

(Como) – A Como si piange sulversato. Dopo gli impianti produttivi che se n’erano già andati nel 2012 ora si arriva alla chiusura definitiva dello stabilimento da tempo trasformato in un polo logistico. Il triste epilogo di una storia nata nel 1930 quando la famiglia, di origine valtellinese, si trasferì ae iniziò la raccolta dele la distribuzione dello stesso a privati erie. Negli anni ’50 fu installato l’impianto per l’imbottigliamento in vetro, seguito poi dal confezionamento in sacchetti di plastica e negli anni ’70 da quello per il confezionamento delle “bottiglie di carta”, tra i primi in Italia. La produzione si estese in Lombardia anche nelle aree di Varese, Sondrio e Milano. Negli anni ’80 arrivarono nei banchi frigo: il gelato, lo yogurt e ilU.