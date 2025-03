Inter-news.it - VIDEO – Taremi, festa dopo Iran-Uzbekistan. Lo show in conferenza

Mehdiha segnato una doppietta decisiva nella partita trae portato la sua nazionale ai Mondiali del 2026. La squadra lo ha festeggiato durante lastampa post-match.! – Mehdiha vissuto una sosta per le nazionali da sogno. Nonostante l'infortunio, i problemi fisici, le parole del ct prima della gara numero uno in programma, l'attaccante si è rialzato e ha portato il suoai Mondiali del 2026. Nella partita control'attaccante ha fatto due gol, tra l'altro ha tirato fuori una perla al volo di destro quasi da fuori area. La punta ex Porto ha mostrato di poter incidere e decidere le partite, i compagni lo hanno riconosciuto e lo hanno festeggiato instampa.