Anteprima24.it - VIDEO/ Maria Rosaria Boccia e Rita De Crescenzo insieme in un videopodcast: si parte ad Aprile

Tempo di lettura: 2 minutiUn nome che è tutto un programma: “Pasta”. Ma di più: è unpodcast, ideato da, e per di più con un ospite fisso in studio: la tiktokerDe. Basterebbe già dire questo, e invece non è tutto. In undelle due, viene annunciato come “trenta minuti irresistibili, registrati a Napoli”. Siad. La promessa – o la minaccia? – è quella di “trasformare e divulgare i messaggi deicipanti facendoli diventare virali e permettendo al suo pubblico di avvicinarsi a realtà mai esplorate”. Qualunque cosa significhi.Un progetto accattivante, senza dubbio. E che, nelle intenzioni, si svilupperà in 9 rubriche. Una si chiamerà “Quanto è bello essere Napoletani”, con un claim all’insegna dell’originalità: “Napoli: la città del sole, del mare, ma anche della cultura, delle tradizioni, dell’amore!”.