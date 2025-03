Messinatoday.it - VIDEO | "I torrenti non sono un pericolo ma una risorsa", viaggio con la Pro Loco alla scoperta delle fiumare

Leggi su Messinatoday.it

Da circa un mese la realtà della "ProMessina Sud" ha avviato un percorso di approfondimento sulleche insistono sul nostro territorio. Un cammino per rivalutarle comee non come problema. La voglia di guardare al territorio cercando di sfruttare ciò che offre, per conoscere.