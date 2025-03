Anteprima24.it - VIDEO/ Caserta, frode carosello in vendita carburanti: sequestro preventivo di 112 milioni di euro

Tempo di lettura: 4 minutiAll’esito di una complessa attività investigativa, svolta dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di, su delega di questa Procura, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha disposto l’esecuzione di un decreto dinei confronti di 5 società e 7 persone fisiche per un importo complessiva di oltre 112diquale provento illecito di un’articolataperpetrata nel settore dei prodotti energetici.Le indagini svolte, a tutela del libero mercato e della concorrenza, hanno consentito acclarare – sebbene nella fase embrionale delle indagini preliminari– l’esistenza di una rilevante “”, che ha coinvolto l’intera filiera commerciale delladi, dal deposito fiscale sino ai distributori stradali, che ha operato con il solo scopo di evadere l’IVAIl sistema fraudolento è stato realizzato attraverso l’impiego di società cartiere che, direttamente o per il tramite di ulteriori società “filtro”, risultavano, solofigurativamente, cessionarie del carburante ed omettevano di versare l’imposta consentendo, in tal modo, alle imprese destinatarie del prodotto petrolifero di ottenere forniture a costi nettamente inferiori rispetto a quelli di mercato.