Vicchio, torna la Marcia di Barbiana per la 'Scuola Maestra di Pace'

(Firenze), 26 marzo 2025 - Si terrà domenica 25 maggio ala 24esima edizione delladi. Il tema di questa edizione è “di”. A promuoverla l'Istituzione Don Milani, la Fondazione Don Milani, l'Associazione Gruppo Don Milani di Calenzano, con il Comune. L’appello per la2025 è stato condiviso e sottoscritto da tutte e tre le realtà milaniane, che ricordano come ladiabbia ancora oggi tanto da insegnare, anche nella via stretta della ricerca della. Domenica 25 maggio si salirà a piedi fino alla piccola località di, nella quale con don Lorenzo Milani nacque una straordinaria esperienza educativa, per “unastrumento di democrazia e di emancipazione sociale, che insegni a collaborare e non a prevaricare, che non lasci indietro nessuno e sia luogo dove si impara a convivere nelle diversità e a comporle, valorizzando ciò che con l’altro abbiamo in comune e non ciò che ci differenzia”.