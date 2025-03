Laprimapagina.it - Vibo Valentia. Proposta di intitolazione a Filippo Stirparo: se ne è parlato oggi su Radio Onda Verde

pomeriggio tra le 14:30 e le 15:30, nel corso della direttafonica su, è stata rinnovata unache suscita interesse e riflessione per la città di. Antonio Nesci, editore de La Prima Pagina, ha infatti ribadito la suaaffinché il Comune diintitoli una strada o, almeno, apponga una targa commemorativa in memoria di, a dieci anni dalla sua scomparsa. La ricorrenza del decennale della morte diè stata celebrata lo scorso 15 marzo, un’occasione che ha suscitato una rinnovata attenzione sul suo contributo alla città e alla comunità.Laè stata ripresa durante la trasmissione condotta dal professore e avvocato Domenico Nardo, con la presenza in studio del giornalista Maurizio Bonanno. Entrambi hanno espresso apprezzamento per l’iniziativa, spostando l’idea e sostenendo il valore di un tale riconoscimento.