Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-03-2025 ore 20:25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaapriamo con un incidente su via Tiburtina code tra Tivoli e Villa Adriana In entrambe le direzioni sul Raccordo Anulare circone sostanzialmente scorrevole lungo l'intero nello ad eccezione dei rallentamenti in carreggiata esterna tra Laurentina e Tuscolana il quadrante sud della capitale ancora traffico intenso sulla Colombo tra Mezzocammino e Acilia in direzione Ostia nella stessa direzione anche su via del mare dal raccordo anulare a Vitinia facciamo al trasporto pubblico capitolino momentaneamente non attiva la circone sulla termini-centocelle In alternativa è utilizzabile la linea bus 105 uno sguardo ai cantieri autostradali sulla A12Tarquinia per consentire le attività di ispezione e manutenzione ad un cavalcavia nelle due notti di oggi e domani con orario 22:06 sarà chiusa l'uscita di Torre in Pietra per chi proviene dain alternativa si consiglia di utilizzare vincono di Maccarese Fregene infine chiudiamo con l'allerta meteo diramata dalla protezione civile dellaAttiva Giada questo pomeriggio e le prossime 6 9 ore e per il pomeriggio di domani e successive se noi un allerta di colore giallo attese precipitazioni isola de anche a carattere di rovescio o breve temporale specie sui settori orientali e meridionali della nostrada Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto grazie per la chiusura un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprile 2005 per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info mobilità punto Astral Spa punto.