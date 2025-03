Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-03-2025 ore 18:10

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaabbiamo subito con delle autostrade su A1 firenze-coda per incidente al km 497 tra Magliano Sabina e Orte in direzione Firenze andiamo sul tratto Urbano della A24 in uscita dalla capitale ancora code a tratti per traffico da Portonaccio video per il raccordo anulare e sullaFiumicino permangono le file altezza Ponte della Magliana In entrambe le direzioni tutto siamo sul raccordo anulare situazione sostanzialmente invariata in carreggiata esterna le tratti tra laFiumicino Tuscolana in interna situazione analoga tra Pisana e Aurelia più avanti tra classe B se Salaria e poi tra bufalo e Prenestina Andiamo su via dei Laghi code per incidente tra le mie via dei Colli In entrambe le direzioni con ripercussioni anche sulla regionale di Rocca di Papa in direzione Grottaferrata nel quadrante sud della capitale ancora traffico intenso sulla Colombo tra Mezzocammino e Acilia in direzione Ostia e nella stessa le file anche su via dell'aeroporto di Fiumicino tra Viale Traiano e ponte della Scafa chiudiamo a Cambiando argomento diramata dalla protezione civile dellada questo pomeriggio e le prossime 6 9 ore e il pomeriggio di domani e successive 69 ore 1 allerta di codice giallo attese precipitazioni isolate anche a carattere di rovescio o breve temporale specie sui settori orientali e meridionali della nostra Loretta Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio dellahttps://storage.