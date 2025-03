Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-03-2025 ore 17:25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaapriamo con le autostrade sul tratto Urbano della A24 in uscita dalla capitale code a tratti per traffico da Portonaccio al bivio per il raccordo anulare sullaFiumicino file altezza Ponte della Magliana In entrambe le direzioni Infine un invito alla prudenza perché in transito sulla-firenze tra Magliano Sabina e che andavano a causa delle forti piogge segnalate ci sentiamo sul Raccordo Anulare proseguono in carreggiata esterna le code a tratti tra lavicino alla via del Mare più avanti tra Pontina e Tuscolana interna situazione analoga tra Cassia e salari ai tre Bufalotta il Prenestina il quadrante sud della capitale ancora traffico intenso sulla Colombo tra Mezzocammino e Acilia indirizzo e nella stessa direzione le pile anche su via dell'aeroporto di Fiumicino tra Viale Traiano e ponte della Scafa Appia uno sguardo alle consolari e rallentamenti sulla Cassia tra la Giustiniana La Storta In entrambe le direzioni code anche via Tiburtina tra il raccordo anulare e Settecamini in uscita dalla capitale senza direzione anche per le file su via Appia da via dei Laghi all'intersezione con via Nettunense chiudiamo Cambiando argomento diramata dalla protezione civile e lada questo pomeriggio e le prossime sei 9 ore per il pomeriggio di domani e successive 6 9 ore in allerta di colore giallo attese precipitazioni isolate anche a carattere di rovescio o breve temporale specie sui settori orientali e meridionali della nostrasta Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della