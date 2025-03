Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-03-2025 ore 16:25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaapriamo con il raccordo anulare della capitale proseguono in carreggiata esterna le code a tratti tra laFiumicino e la via del Mare più avanti tra Pontina e Tuscolana in interna situazione analoga tra Cassia bis Salaria e tra Nomentana e La Rustica ci spostiamo su Urbano della A24 in uscita dal centro rallentamenti per traffico in galleria Pittaluga e tra Togliatti e Tor Cervara stessa direzione anche per gli incolonnamenti sulla Flaminia tra due punti e Grottarossa invariata nel quadrante sud della capitale ancora traffico intenso sulla Colombo tramezzo camminasila in direzione Ostia nella stessa direzione del file anche su via dell'aeroporto di Fiumicino tra Portuense via Trincea delle Frasche a sud della capitale invece è stato rimosso il precedente incidente sulla Pontina ora la circone è tornata scorrevole in direzione Latina chiudiamo Cambiando argomento diramata dalla protezione civile delladi oggi grigio e le prossime 6 9 ore e per il pomeriggio di domani e le successive 69 ore 1 allerta di colore giallo attese precipitazioni isolate anche a carattere di rovescio o breve temporale specie sui settori orientali e meridionali della nostrada Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.