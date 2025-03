Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-03-2025 ore 15:25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaapriamo con il raccordo anulare della capitale traffico in graduale aumento in particolare in carreggiata esterna code a tratti tra laFiumicino e la via del Mare più avanti tra Laurentina e Tuscolana in interna situazione analoga Truck Service Salary tra Tiburtina e il video per la 24 possiamo proprio sul tratto Urbano della A24 in uscita dalla capitale file per traffico tra Togliatti e il bivio per il raccordo anulare stessa direzione anche per le code a tratti sulla Flaminia tra due punti e Grottarossa per il quadrante sud della capitale traffico intenso sulla Colombo tra Mezzocammino e acile direzione Ostia nella stessa direzione file anche su via dell'aeroporto di Fiumicino trasporto 6 via Trincea delle Frasche ci spostiamo Sud proseguono le code sulla Nettunense in prossimità del centro abitato di Pavone e poi tra Monte Giove e Campoleone in entrambi i casi nelle due direzioni sulla Pontina un incidente tanto di dati tra Aprilia e genio civile in direzione Latina chiudiamo Cambiando argomento diramata dalla protezione civile dellada oggi pomeriggio e le prossime 6 9 ore e per il pomeriggio di domani e le successive il 69 ore un allerta di colore giallo attese precipitazioni isolate anche a carattere di rovescio o breve temporale specie sui settori orientali e meridionali della nostrada Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione in chiusura un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info mobilità punto Astral Spa punto.