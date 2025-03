Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-03-2025 ore 13:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellatraffico scorrevole le principali arterie stradali e autostradali della nostrasegnaliamo un incidente sulla Palombarese che causa code nei due sensi di marcia tra via Marco Simone via Santa Lucia andiamo sulla Nettuno code a tratti tra Montegiove Campoleone In entrambe le direzioni anche per cantieri attivi passiamo il trasporto ferroviario nel nodo diproseguiranno fino al 15 giugno i lavori di potenziamento infrastrutturale per la realizzazione della nuova fermata di vigneto previste variazioni di orario di percorso per alcuni treni Intercity e Intercity notte e cancelni limitazioni per alcuni treni del Regio le attivo servizio con Busto sostitutivi maggiori dettagli sul nostro portale alla pagina dedicata infine cantieri nella capitale su via Cristoforo Colombo fino al 15 aprile per sostituzione di integrazione della segnaletica verticale da via di Malafede a via di Acilia In entrambe le direzioni saranno istituiti restringimenti di carreggiata nella fascia oraria 612 in sezione di Ostia e tra le 11 e le 15 in direzione Eur la Francesca Loiacono è Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione e chiusura un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilità Punto Astral Spa punto.