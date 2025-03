Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-03-2025 ore 12:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellain apertura la statale Tina ha risolto l'incidente avvenuto in precedenza all'altezza di Castelno riaperto il tratto e code residue in direzione Latina passiamo raccordo anulare traffico regolare su entrambe le carreggiate ad azione di rallentamenti in esterna tra Appia Tuscolana diamo uno sguardo alle consolari sulla Cassia Si procede a rilento tra il raccordo e Tomba di Nerone nei due sensi di marcia sulla Casilina code a tratti tra Borghesiana e finocchio verso San Cesareo sulla Appia traffico rallentato tra Santa Maria delle Mole Frattocchie in direzione di Albano ci spostiamo sulla Nettunense code a tratti tra Montegiove Campoleone In entrambe le direzioni anche per cantieri attivi infine il trasporto ferroviario nel nodo diproseguiranno fino al 15 giugno i lavori di potenziamento infrastrutturale per la la nuova fermata di Pigneto variazioni di orario di percorso per alcuni treni Intercity e Intercity notte cancelni limitazioni e variazioni di orario di percorso per alcuni treni regionale previsto servizio con bus sostitutivi maggiori dettagli sul nostro portale alla pagina dedicata la Francesca Loiacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.