Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-03-2025 ore 11:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaancora disagi sulla mattina per un incidente avvenuto in precedenza strada chiusa all'altezza di Castelno con deviazione sul posto e code tra Castel di Decima e Castelno in direzione Latina verso la capitale invece rallentamenti all'altezza di via Naro anche per un auto in avaria Passiamo al Raccordo Anulare circone scorrevole su entrambe le carreggiate ad eccezione di rallentamenti in esterna all'altezza di Anagnina andiamo sul tratto Urbano della A24-teramo Qui si rallenta da Portonaccio al bivio per la tangenziale est in direzione centro diamo uno sguardo alle consolari per Chi ha diretto versocentro la Cassia si sta in coda dal raccordo a via di Grottarossa sulla Flaminia rallentamenti all'altezza di via dei Due Ponti sulla Salaria traffico rallentato dall' aeroporto dell'Urbe a via dei Prati Fiscali Tiburtina hai risolto l'incidente avvenuto in precedenza all'altezza di Settecamini code residue in direzione del raccordo anulare Infine le notizie dalla capitale su via Cristoforo Colombo fino al 15 aprile per lavori di sostituzione di integrazione della segnaletica verticale da via di Malafede a via di Acilia In entrambe le direzioni saranno istituiti restringimenti di carreggiata nella fascia oraria 612 in direzione Ostia e tra le 11 e le 15 in direzione Eur prestare attenzione alla segnaletica da Francesca Loiacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione nel prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.