Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-03-2025 ore 10 | 25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaancora disagi sulla linea per un incidente avvenuto in precedenza strada chiusa all'altezza di Castelno con deviazione sul posto e code tra via di Pratica e Castelno in direzione Latina verso la capitale invece era alle 20 per curiosi tra via Mario e Castelno passiamo raccordo anulare traffico in via di normalizzazione su entrambe le carreggiate ad eccezione di rallentamenti in esterna all'altezza di Laurentina andiamo sullaFiumicino traffico rallentato da via Isacco Newton a via del Cappellaccio verso l'Eur diamo uno sguardo alle consolari coda tratti sulla Flaminia dal raccordo a via dei Due Ponti file sulla Salaria aeroporto dell'Urbe a via dei Prati Fiscali in entrambi i casi verso il centro sulla Tiburtina code per incidente all'altezza di Settecamini in direzione del raccordo anulare sulla Appia rallentamenti aeroporto di Ciampino al Raccordo Anulare in direzione di quest'ultimo la Francesca Lo Iacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della