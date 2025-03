Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-03-2025 ore 09:40

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellain apertura la Pontina strada all'altezza di Castelno con deviazione sul posto per un incidente avvenuto in precedenza code tra via di Pratica è che Sanno in direzione Latina verso la capitale invece code per curiosi tra via Monte Castelno passiamo raccordo anulare in carreggiata interna si rallenta per traffico tra Casilina e Appia in esterna code a tratti tra laFiumicino El Anagnina è più avanti rallentamenti all'altezza della Prenestina andiamo sul tratto Urbano della A24Teramo risolto l'incidente in complanare permangono code per traffico tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est verso il centro in senso opposto si sta in coda da Tor Cervara raccordo anulare in uscita sullaFiumicino traffico rallentato da ANSA del Tevere a via del Cappellaccio verso l'Eur diamo uno sguardo alle consolari auto in coda sulla Flaminia dalla via dei Due Ponti pile sulla Salaria da Villa Spada a via dei Prati Fiscali in entrambi i casi verso il centro sulla Appia code da via dei Laghi al Raccordo Anulare in direzione di quest'ultimo da Francesca Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.