Ilpiacenza.it - Via Colombo, via Radini Tedeschi e strada Gragnana: cambia la viabilità

Leggi su Ilpiacenza.it

Si comunica che, per consentire l’esecuzione di un intervento urgente di sostituzione di un chiusino, dalle ore 8 alle 17 di sabato 29 marzo, in via, nella corsia sud nel tratto dicompreso tra la rotonda con via Manzoni e il civico 87 è istituito il divieto di circolazione, mentre.