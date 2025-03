Lanazione.it - "Vi ammazzo tutti”. Una furia in ospedale: donna minaccia di morte i sanitari. Poi botte e urla, arrestata

Arezzo, 26 marzo 2025 –, frasi pesanti, minacce. Risuonano nella sala d’attesa del Pronto soccorso in una delle tante notti nella trincea dell’emergenza, al San Donato. “Vi taglio la gola”, “Vi”: ci sono persone in attesa di completare il percorso del triage, medici e infermieri impegnati nella cura di chi arriva con un problema ed ha bisogno di aiuto. Quelle, quelle parole arrivano dritte e sono come missili. È una, poco più di 40 anni. Secondo le testimonianze di chi ha assistito alla scena, è entrata al pronto soccorso con un atteggiamento già molto sopra le righe, con l’intento di scagliarsi contro medici e infermieri. A parole, e infatti ha iniziato a rivolgere offese e minacce nei confronti dei professionisti che cercavano di capire di cosa avesse bisogno e soprattutto il motivo di tanta aggressività.