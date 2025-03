Lanazione.it - Vezzano, cresce la rivolta contro le antenne

Ligure, 26 marzo 2025 –, dilaga la protesta. Dopo una concitata riunione a palazzo comunale in cui la ditta Polab ha presentato il pianoalla cittadinanza, che non ha gradito le noveche saranno posizionate a, di cui tre in via Borrotzu a Sarciara, le altre nel centro storico vezzanese, la protesta è andata avanti e in modo organizzato dal neonato comitato Stop 5g. Prima la posa di striscioni nel centro storico e nella piana; il prossimo passo sarà la riunione che venerdì alle 17 nella sala Revere a Sarciara con la partecipazione del giurista ambientale Marco Grondacci, dell’avvocato Roberto Lamma e del dottor Giuseppe Miserotti. Gli esperti parleranno delle onde elettromagnetiche e dei rischi che ne derivano, delle normative, della collocazione delle– alcune sono già in posa come quella di Iliad a San Siro e un’altra alla Cobbia – e, secondo la ricognizione degli abitanti, non ricompresa nel piano dellepresentato.