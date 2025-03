Ilfattoquotidiano.it - Vertice a Chigi sull’Ucraina dopo lo scontro Lega-Tajani. ‘Serve l’Onu per la tregua. Soldati italiani? No, Caschi Blu’

Un’ora per ribadire il fermo posizionamento atlantista e la necessità che in Ucraina si torni a valorizzare il ruolo delle Nazioni Unite per giungere a un cessate il fuoco. È quanto emerge daldi governo a Palazzo, a cui hanno preso parte Giorgia Meloni, i due vicepremier Antonioe Matteo Salvini e il ministro della Difesa, Guido Crosetto, per riallinearsi come governo sul dossier,le polemiche dei giorni scorsi, con laall’attacco del ministro degli Esteri e la dura replica del fondatore di Forza Italia. Non è un caso che fonti del governo tengano a sottolineare il clima “positivo” e la “totale concordanza” sulle varie questioni trattate in vista del nuovo summit dei “volenterosi” al quale la presidente del Consiglio parteciperà giovedì a Parigi.“Nel corso della riunione – si legge in una nota di Palazzo– è stato riaffermato l’impegno alla costruzione, insieme ai partner europei e occidentali e con gli Stati Uniti, di garanzie di sicurezza solide ed efficaci per l’Ucraina che trovino fondamento nel contesto euroatlantico.