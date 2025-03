Rompipallone.it - “Verstappen ha lasciato la Red Bull”: annuncio clamoroso, che terremoto

Leggi su Rompipallone.it

Maxha giàla Red: l’che scatena il caos nel paddock, ecco cosa sta accadendoVincere, sempre e comunque. Non ha altri tipi di verbi Maxche da anni domina ormai il Mondiale di Formula 1. Merito anche e soprattutto della Red, una monoposto che ha saputo sfruttare al massimo ogni singola riga del regolamento ed anche qualcosa non scritto. Di certo c’è che l’olandese si è mostrato formidabile anche nella gestione della vettura che non h prodotto gli stessi risultati con il secondo pilota.Nella scorsa stagione, nel momento di maggiore difficoltà della Red, con la McLaren che conquistava vittorie, guadagnava punti e macinava primi posti a ripetizione, solo un finale di stagione di spessore ha permesso a Max di conquistare nuovamente il mondiale.