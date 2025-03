Sbircialanotizia.it - Verso una soluzione per il cessate il fuoco in Ucraina: le prospettive di una coalizione internazionale

Leggi su Sbircialanotizia.it

Il deputato Vadym Halaychuk, appartenente al partito Servitore del Popolo guidato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha descritto quello che, secondo lui, rappresenta il modo più efficace per garantire unilduraturo in. In un’intervista esclusiva, Halaychuk ha sottolineato l’importanza di unaforte, dotata di un mandato chiaro e definito. . L'articolounaper ililin: ledi unaè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.