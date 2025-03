Spazionapoli.it - Verso Napoli-Milan, Conte scioglie i dubbi: deciso il modulo

sulla formazione da mandare in campo domenica sera: deciso quello che potrebbe essere il modulo per battere Conceicao.Ilsi prepara a battere il. Domenica sera, in uno stadio Maradona dalle grandi occasioni, l’obiettivo dei ragazzi disarà quello di tornare alla vittoria dopo i soli otto punti raccolti nelle ultime sette partite. L’ultimo pareggio di Venezia risuona ancora tra le polemiche di tifosi e addetti ai lavori, che non perdonano agli azzurri il passo falso che ha portato l’Inter (vincente a Bergamo) a tre punti di vantaggio. Proprio in vista della sfida a Conceicao, che recupera Gimenez, l’allenatore delstando gli ultimisul modulo da schierare.sceglie il 3-5-2: le ultime su NeresL’allenatore del, riporta il giornalista Francesco Modugno di “Sky Sport”, sarebbe orientato a confermare anche contro ilil 3-5-2 con la coppia Raspadori-Lukaku in attacco.