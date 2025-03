Sololaroma.it - Verso Lecce-Roma, nuova seduta a Trigoria: ancora out Celik

qualche giorno di attesa e poi saràmente ora di parlare di Serie A, che nel corso del weekend vivrà la sua trentesima giornata, che segnerà l’inizio del rettilineo finale della stagione. Nove partite al termine dopo le quali verranno emessi tutti i verdetti, tra i quali anche quello relativo alla qualificazione in Champions League, con lache è tornata in corsa. La striscia di risultati positivi ha permesso alla formazione di Ranieri di ritornare in zona europea, con un occhio anche alla massima competizione continentale.Il quarto posto, che al momento è di proprietà del Bologna, dista solamente quattro punti, con una situazione che resta in piena evoluzione vistii tanti scontri diretti che andranno affrontati. Il rush finale del campionato dellacomincerà da, con il fischio d’inizio della gara fissato per sabato 29 marzo alle ore 20.