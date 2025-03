Ilgiorno.it - Verso il restyling. La rinascita dell’ex lavatoio

Leggi su Ilgiorno.it

Dal lavaggio degli indumenti a quello delle menti il passo può essere breve. Soprattutto se in un luogo dal valore architettonico, già inscritto nella storia della città. L’exdi via Agnesi sarà riqualificato e reso un centro culturale aperto alla cittadinanza, in stretta connessione con il vicinissimo deposito di via Marsala, dove sarà creato il polo del Fondo antico. La giunta ha approvato tramite delibera due documenti d’indirizzo alla progettazione, che, con investimenti rispettivamente da un milione e 1,1 milioni, si prefiggono il recupero integrale dei due edifici. Per arrivare all’obiettivo, il Comune punta a ottenere i finanziamenti dai fondi per sport e cultura dell’istituto per il Credito sportivo e culturale. L’ambizioso piano di recupero vuole da un lato creare un luogo di incontro per cittadini e studenti in un centro culturale con spazi dedicati alla consultazione, alla lettura e a mostre itineranti; dall’altro, con il rinnovato deposito, garantire la conservazione e la tutela del patrimonio archivistico e bibliografico della città.