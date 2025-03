Thesocialpost.it - Venezuela, esplode la piattaforma petrolifera: ci sono morti e feriti

Leggi su Thesocialpost.it

Terribile incidente dal bilancio, purtroppo, drammatico in: l’improvvisa esplosione di una chiattanelle acque del lago di Maracaibo ha causato la morte di tre persone.Leggi anche: Incendio devastante, oltre 15 mila ettari di bosco in fiamme: ciNello stesso incidente, sei personerimaste ferite e un’altra è dispersa. L’esplosioene ha coinvolto la nave City Bay, che dopo il boato e le fiamme è rapidamente affondata.Ancora nonchiare le cause che hanno portato alla tragedia: le autorità stanno indagando alla ricerca di possibili guasti o errori umani.L'articolola: ciproviene da The Social Post.