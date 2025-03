Laspunta.it - Velletri, grande interesse per il progetto “La sicurezza sul lavoro scende in strada”

Leggi su Laspunta.it

Tante le persone che ieri si sono recati ai gazebo dell’Ebit Lazio, in piazza Garibaldi, per partecipare all’iniziativa promossa dall’ente bilaterale di settore a.All’iniziativa ha partecipato anche il sindaco di, Ascanio Cascella che ha simbolicamente tagliato il nastro inaugurale dell’iniziativa, che vedrà impegnata l’Ebit insieme a Rinascita Imprese nella divulgazione delle informazioni riguardanti lasul.IL taglio del nastro da parte del Sindaco diTanti i curiosi e gli imprenditori del terziario che si sono avvicinati al gazebo nel corso della giornata per raccogliere il materiale informativo e ricevere le giuste indicazioni di questa campagna e anche delle grandi opportunità che l’Ebit prmuovere agli impnreditori del terziario e dei servizi.