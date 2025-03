Laspunta.it - Velletri, eletto il sindaco dei bambini

Nella Sala Consiliare del Comune si è svolta la seconda edizione del Consiglio Comunale dei, alla presenza dei 34eletti nelle Scuole di Istruzione primaria del territorio.Isono intervenuti per presentare i loro programmi con proposte che riguardano l’ambiente, l’educazione alla lettura, lo sport e temi delicati, come il bullismo. Alla presenza deladulto, Ascanio Cascella e dell’intera giunta comunale.Il neoGiada BistacchiaTra ipiù piccoli di età sono stati proclamati il nuovoe il Vicedel Consiglio Comunale dei(che come ha scritto in un post la viceChiara Ercoli) sono: Giada Bistacchia alunna della scuola Colle Ottone e come Viceè stato proclamato Luca Accardo, alunno della scuola di Pratolungo.