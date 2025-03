.com - Vela, a Ostia i Campionati europei di Windsurf Techno293: il 10 aprile la presentazione al Senato

(Adnkronos) – Dal 16 al 21sarà il palcoscenico di uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno: idella classe, che si svolgeranno nelle acque del litorale romano con partenza dalla storica base nautica della Lega Navale Italiana Sezione di. Per la competizione sono attesi a Roma 300 atleti provenienti da 25 paesi. L’evento, che verrà ufficialmente aperto il 15da una sfilata sul lungomare di, è organizzato dalla Sezione lidense della Lega Navale Italiana in collaborazione con la Internationaler Class Association (IWCA), la Federazione Italiana(FIV) e la Presidenza Nazionale della LNI. Non solo agonismo e competizione ai più alti livelli: glidiadavranno un impatto significativo anche sotto il profilo sociale, promuovendo il rispetto per l’ambiente e la partecipazione di tutti.