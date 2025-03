Dayitalianews.com - Veicolo si ribalta lungo la Pontina: chiusa la carreggiata in direzione Latina-Terracina

Un grave incidente stradale ha causato la chiusura temporanea dellasud della SS 148 “”, all’altezza del km 22,700, nel territorio di Roma. Il sinistro, che ha visto ilmento di un, ha richiesto un immediato intervento delle autorità competenti per mettere in sicurezza l’area e ripristinare il regolare flusso del traffico.Traffico deviato in complanare a Castel RomanoPer consentire le operazioni di soccorso e la rimozione del mezzo incidentato, il traffico è stato deviato sulla complanare al km 22,600, in prossimità di Castel Romano. Gli automobilisti in transitola direttrice sud dellahanno dovuto affrontare rallentamenti e deviazioni, con possibili disagi per chi si sposta verso le località del litorale.Intervento di Anas e Forze dell’Ordine per il ripristino della viabilitàSul posto sono immediatamente intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine, che stanno coordinando le operazioni per consentire la riapertura del tratto stradale nel minor tempo possibile.