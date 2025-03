Ilfattoquotidiano.it - “Vedono la macchina parcheggiata e lasciano nel parabrezza 50 euro ma è una truffa”: la polizia spagnola lancia l’allarme

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In Spagna, una nuovasta facendo il giro tra gli automobilisti: una banconota da 50viene posizionata sulper distrarre il conducente e rubare effetti personali o l’auto stessa. Lahato un allarme, avvertendo sui pericoli di questa pratica sempre più diffusa.Laprende piede quando l’automobilista, distratto dalla presenza della banconota, lascia incustodita l’auto. Approfittando di questa situazione, itori si avvicinano rapidamente per rubare oggetti di valore dall’abitacolo, come borse, portafogli o telefoni, oppure, nei casi più gravi, portare via direttamente il veicolo. La, con il video di avvertimento diffuso sui propri canali social, ha spiegato il pericolo: “Ti insegneremo a non perdere 50”, afferma un agente nel filmato, illustrando il modo in cui agiscono i malintenzionati.