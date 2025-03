361magazine.com - Valentina Parisse, l’amica geniale

I parenti uno se li ritrova, gli amici se li sceglie. Così recita un detto popolare, parola più parola meno. Un detto popolare che vuole sottolineare come le amicizie siano una cosa importante nella vita, perché frutto di una scelta, appunto. Certo, essendo un detto popolare e non un trattato di sociologia non viene menzionata la faccenda che le amicizie uno se le sceglie, ma in un mazzo di carte comunque predeterminato da tutta una serie di vincoli e situazioni, per dirne una, per diventare amico di qualcuno devi conoscerlo, e per conoscere qualcuno deve in qualche modo entrare in contatto con te in uno degli insiemi nei quali ti trovi in qualche modo a muoverti, quando sei piccolo la scuola, il catechismo, lo sport, altre attività, il palazzo, il quartiere, i figli degli amici dei tuoi genitori.